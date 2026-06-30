Più sicurezza per i piccoli pazienti: due guardie giurate h24 al Di Cristina

Dal 1° luglio saranno operative presso l’Ospedale dei Bambini due guardie giurate h24. Un’unità garantirà una presenza stabile presso il Pronto Soccorso pediatrico, mentre la seconda svolgerà attività di vigilanza e pronto intervento all’interno dell’intero presidio, assicurando il rispetto delle regole di accesso, delle modalità di visita ai degenti e intervenendo tempestivamente nei reparti e nelle aree comuni in caso di necessità.

“L’intervento segna il passaggio da quattro a cinque guardie giurate (complessivamente in servizio presso i presidi aziendali), ma con un rafforzamento specifico delle attività di controllo e presidio all’Ospedale dei Bambini, ovvero il ‘Di Cristina’. Prosegue – afferma Walter Messina, direttore generale dell’azienda palermitana – il percorso volto a rafforzare la sicurezza per pazienti e operatori avviato da quest’azienda, che già nei mesi scorsi ha attivato il sistema antiaggressione collegato alla centrale operativa della società Vigilanza Italia”.

La decisione nasce dalla necessità di garantire condizioni di maggiore sicurezza in una struttura particolarmente delicata, nella quale ogni giorno medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale amministrativo assicurano assistenza e cure ai piccoli pazienti. Un contesto che, nonostante la sua specificità, non è esente da episodi di tensione, aggressioni verbali e comportamenti che possono compromettere il regolare svolgimento delle attività assistenziali.

“L’obiettivo – afferma l’ing. Vincenzo Spera, direttore U.O.C. Affari Generali (che cura l’esecuzione e il monitoraggio del servizio di vigilanza, garantendo il costante raccordo tra l’azienda e l’operatore economico affidatario) – è duplice: tutelare il personale sanitario che opera quotidianamente in prima linea e garantire un ambiente più sicuro e ordinato per i bambini ricoverati e per le loro famiglie. Grazie alla nostra attività e alla collaborazione con Vigilanza Italia è stato possibile programmare e realizzare questo ulteriore rafforzamento dei livelli di sicurezza nei presidi ospedalieri aziendali”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma aziendale di prevenzione e contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli operatori sanitari e conferma l’impegno dell’ARNAS “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo nel promuovere condizioni di lavoro sempre più sicure e nel salvaguardare la qualità dell’assistenza erogata ai cittadini.