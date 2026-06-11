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Dramma in un cantiere: operaio schiacciato da una betoniera

di Redazione Web
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Un operaio di 53 anni è in prognosi riservata all’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo essere stato travolto da una betoniera in un cantiere a Comitini, nell’Agrigentino. L’incidente è avvenuto stamattina in contrada Balata, zona rurale al confine con il territorio di Grotte.

L’allarme è scattato subito dopo l’accaduto: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e, vista la gravità delle lesioni, è stato necessario richiedere l’intervento dell’elisoccorso decollato dalla base di Caltanissetta. Il lavoratore è stato stabilizzato sul posto prima del trasferimento d’urgenza al nosocomio palermitano, dove i medici mantengono il massimo riserbo sulle sue condizioni.

Indagini sull’incidente sul lavoro a Comitini

I carabinieri hanno raggiunto il cantiere di contrada Balata per avviare gli accertamenti del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al vaglio degli investigatori le circostanze che hanno portato allo schiacciamento e l’eventuale sussistenza di responsabilità.

Secondo le prime informazioni, il 53enne sarebbe residente in Francia e potrebbe essere domiciliato ad Aragona. Stava eseguendo lavori all’interno di un immobile di proprietà di un cittadino di Grotte quando è stato investito dal macchinario.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire ogni aspetto dell’accaduto.

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