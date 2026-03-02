Tragico schianto sulla Statale 410 : un morto e due feriti in uno scontro tra furgone e auto

Un grave incidente stradale si è verificato nelle scorse ore lungo la statale 410 “Di Naro”, al km 14,432. Lo scontro, avvenuto nel tratto tra la caserma dei Carabinieri di Naro e il bivio per la statale Naro-Agrigento, ha coinvolto un furgone carico di frutta e un’auto con cinque persone a bordo.

Il tragico bilancio riporta una vittima e due feriti. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Naro e Camastra. I feriti sono stati trasferiti presso l’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

La strada statale è attualmente chiusa in entrambe le direzioni per permettere i rilievi di rito e la messa in sicurezza della carreggiata. Il personale Anas è sul posto per coordinare il ripristino della viabilità.