Agrigento

Sterza per salvare un bambino e si schianta: muore Paolo Ficarra a 46 anni

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

È morto all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento Paolo Ficarra, imprenditore quarantaseienne di Porto Empedocle. L’uomo, titolare di un’impresa di onoranze funebri in città, aveva perso il controllo del suo scooter T-max nei giorni scorsi lungo via Nereo, la strada che collega i lidi empedoclini alla Scala dei Turchi.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, Ficarra stava percorrendo il lungomare tra Porto Empedocle e Realmonte quando un bambino ha attraversato improvvisamente la carreggiata. Per evitare di investirlo, l’uomo avrebbe sterzato bruscamente, perdendo il controllo del mezzo e finendo con violenza contro un muro laterale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in condizioni gravissime al pronto soccorso del San Giovanni di Dio. I medici lo hanno immediatamente ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove è rimasto per due giorni in prognosi riservata.

Il decesso e le indagini

Nonostante gli sforzi dell’equipe medica, le condizioni di Ficarra si sono aggravate e l’uomo è deceduto in tarda mattinata. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria della stessa struttura ospedaliera.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno lavorando per accertare con precisione le cause e la dinamica dello schianto.

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