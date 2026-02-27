Operaio cade da una palazzina mentre lavora e muore, dolore per Francesco Greco

Si allunga la scia di sangue sul lavoro in Sicilia. A poche ore da un precedente incidente mortale nell’Isola, un nuovo dramma si è consumato a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. La vittima è Francesco Greco, un operaio di 50 anni che ha perso la vita mentre prestava servizio in un cantiere edile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava effettuando degli interventi di manutenzione presso una palazzina situata al civico 10 di via Favara Scurto. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, Greco avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava al primo piano dell’edificio. La caduta nel vuoto non gli ha lasciato scampo: l’impatto con il suolo è stato fatale e le gravi lesioni riportate hanno reso vani i tentativi di soccorso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e il rispetto delle norme antinfortunistiche.