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Tragedia sulla statale: Francesca Miceli perde la vita nello schianto a Bolognetta

di Redazione Web
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Una donna di 54 anni ha perso la vita questo pomeriggio in un violento incidente stradale sulla statale Palermo-Agrigento.

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Francesca Miceli, questo il nome della vittima, è deceduta dopo uno scontro frontale tra la sua Fiat Panda e un autocarro, avvenuto al chilometro 238 della carreggiata in direzione Palermo, nel territorio di Bolognetta, nelle vicinanze del bivio di Villafrati.

L’impatto è stato devastante. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre il corpo della donna dall’abitacolo accartocciato. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, le cui cause restano ancora da accertare, e il personale Anas per la gestione della viabilità. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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