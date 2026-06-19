Cronaca

Sfiorato il sei al SuperEnalotto: a Palermo arrivano 26mila euro

di Redazione Web
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In Sicilia sfiorato il “6” al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 18 giugno 2026 è stato centrato un “5” a Palermo, presso il Tabacchi Cuttitta in via Pallavicino 13, da oltre 26mila euro.

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L’ultimo “6”, invece, risale al 22 maggio 2025, quando fu vinto a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot, per la prossima estrazione in programma venerdì 19 giugno, sale a 181,5 milioni di euro.

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