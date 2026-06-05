Cronaca

Colpo da 111mila euro al SuperEnalotto nel Palermitano: la schedina vincente

di Marta Russo
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Colpo da 111mila euro al SuperEnalotto nel Palermitano: la schedina vincente

Un colpo da oltre 111mila euro al SuperEnalotto ha premiato un fortunato giocatore di Trabia, nel Palermitano: la vincita è arrivata giovedì 4 giugno, nel concorso numero 88, mentre il jackpot da 174,1 milioni continua la sua corsa.

La schedina vincente è stata giocata da “Tentacoli Non Solo Sanitaria”, il punto vendita Sisal di corso La Masa 14, nel comune tirrenico a pochi chilometri da Palermo. La combinazione estratta — 12, 33, 43, 55, 75, 77, Jolly 70 e SuperStar 59 — ha regalato un “5” da 111.841,75 euro a chi aveva azzeccato cinque numeri su sei.

### Jackpot ancora intatto: nessuno indovina il “6”

Il montepremi principale sfugge ancora a tutti. Per la serata di venerdì 5 giugno, il jackpot sale a 174,1 milioni di euro, confermandosi tra i più alti d’Europa. Il concorso di giovedì ha comunque distribuito in totale 444.357 vincite su tutto il territorio nazionale.

Trabia entra così nella mappa delle fortune siciliane legate al SuperEnalotto, in attesa che qualcuno riesca a centrare il “6” che manca ormai da diverso tempo.

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diMarta Russo
Collaboratore di Diretta Sicilia. Si occupa di informazione e attualità dal territorio siciliano, contribuendo alla copertura giornalistica quotidiana dell'isola.

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