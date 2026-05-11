SuperEnalotto, doppia vincita in Sicilia: centrati due “5” da 54mila euro

Doppia festa in Sicilia con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 9 maggio l’isola ha messo a segno due “5” da 54.019,52 euro ciascuno, per una pioggia complessiva di oltre 108mila euro distribuita tra il messinese e il palermitano.

A raccontare il colpo doppio è Agipronews. La prima schedina fortunata è stata convalidata a Messina, alla “Tabaccheria Donato” di Via Nuova 12. La seconda porta invece la firma di Petralia Sottana, comune delle Madonie in provincia di Palermo, dove il “5” è stato centrato al “Tabacchi Lapunzina” in Corso Paola Agliata 35.

Due vincite gemelle che riaccendono i sogni dei giocatori siciliani, da sempre tra i più appassionati al gioco a numeri di Sisal. E intanto cresce l’attesa per il prossimo concorso.

Il “6” vero e proprio, infatti, manca dal 22 maggio 2025, quando a Desenzano del Garda (Brescia) fu centrato un jackpot da 35,4 milioni di euro. Per l’estrazione di martedì 12 maggio il montepremi è salito a quota 162,9 milioni di euro, una delle cifre più alte degli ultimi mesi.