CronacaPalermo

Drammatico incidente mortale sulla SS113, 39enne si schianta e muore

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Drammatico incidente mortale sulla SS113, 39enne si schianta e muore

Giovanni Rubino, 39 anni, ha perso la vita nella serata di venerdì a Isola delle Femmine dopo che la sua Moto Guzzi è finita contro un palo ai margini della Strada Statale 113, all’altezza del sottopassaggio. Il violento impatto si è consumato intorno alle 21.30: inutile l’intervento del 118, che ha inviato sul posto due ambulanze senza poter fare nulla per strapparlo alla morte.

Le cause che hanno portato il motociclista a perdere il governo del mezzo sono ancora al vaglio degli inquirenti. I soccorritori giunti sul luogo dello schianto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Rilievi in corso, tratto chiuso al traffico

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. Per consentire le operazioni, il tratto della SS 113 coinvolto è stato temporaneamente interdetto al transito, con conseguenti rallentamenti alla circolazione nella zona.

Consigliati per te

  1. Incidente mortale sulla SS113 tra Partinico e Alcamo: un morto e 4 feriti
  2. Drammatico incidente mortale sulla Statale 113, morto un uomo
  3. Apre un conto corrente con i dati di un disabile e incassa le sue polizze: 39enne di Bagheria denunciato dai Carabinieri
  4. Drammatico incidente mortale auto-moto: muore il ristoratore Domenico Smeraglia di 48 anni
ARGOMENTI:
diRedazione Web
Diretta Sicilia
Segui:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Meteo Sicilia allerta meteo
Stop all’estate in Sicilia: nubi nere e temporali in arrivo martedì
Meteo
Entra in mare, si accascia e muore dopo malore improvviso, la vittima è un uomo
Entra in mare, si accascia e muore, nuovo dramma in Sicilia
Cronaca
Tragedia in spiaggia, bambina di 7 anni muore dopo malore in mare
Agrigento Cronaca In primo piano
Bambina colta da malore in mare, è grave: elisoccorso la porta in ospedale
Agrigento Cronaca
Il paesaggio più sorprendente del Tirreno non è in Sardegna: è in Sicilia, dove le lagune nascono ai piedi di una città greca
Il paesaggio più sorprendente del Tirreno non è in Sardegna: è in Sicilia, dove le lagune nascono ai piedi di una città greca
Turismo