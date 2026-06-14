Drammatico incidente mortale sulla SS113, 39enne si schianta e muore

Giovanni Rubino, 39 anni, ha perso la vita nella serata di venerdì a Isola delle Femmine dopo che la sua Moto Guzzi è finita contro un palo ai margini della Strada Statale 113, all’altezza del sottopassaggio. Il violento impatto si è consumato intorno alle 21.30: inutile l’intervento del 118, che ha inviato sul posto due ambulanze senza poter fare nulla per strapparlo alla morte.

Le cause che hanno portato il motociclista a perdere il governo del mezzo sono ancora al vaglio degli inquirenti. I soccorritori giunti sul luogo dello schianto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Rilievi in corso, tratto chiuso al traffico

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. Per consentire le operazioni, il tratto della SS 113 coinvolto è stato temporaneamente interdetto al transito, con conseguenti rallentamenti alla circolazione nella zona.