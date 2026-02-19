Cronaca

Incidente mortale a Belpasso: Michael, 24 anni, muore nello scontro tra due moto e un’auto

Non ce l’ha fatta Michael Duse, 24 anni, residente a Misterbianco. Il giovane è morto ieri sera in seguito a un violento incidente stradale avvenuto nel territorio di Belpasso, in prossimità dello svincolo di contrada Palazzolo. Un impatto devastante che ha coinvolto due motocicli e un’autovettura condotta da una donna di 56 anni.

Michael era in sella alla sua Yamaha di grossa cilindrata quando si è verificato lo schianto. Sull’altra moto viaggiava un secondo giovane, le cui condizioni sono apparse da subito gravissime: il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che nulla hanno potuto fare per salvare la vita al ventiquattrenne, e i carabinieri, ai quali spetta ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

