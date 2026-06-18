Economia

Patto Guardia di Finanza-Agenzia delle Entrate, a Palermo dichiarata guerra all’evasione fiscale

di Gaetano Ferraro
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Patto Guardia di Finanza-Agenzia delle Entrate, a Palermo dichiarata guerra all'evasione fiscale

Nella mattinata odierna, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Palermo, è stato firmato dal Procuratore Capo, Dott. Maurizio de Lucia, dal Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate, Dott.ssa Claudia Cimino e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Domenico Napolitano, l’accordo di collaborazione teso a potenziare il contrasto all’evasione fiscale e ai reati tributari.

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Il protocollo adottato, della durata biennale, consentirà, infatti, di migliorare e semplificare i processi di comunicazione tra le istituzioni, consentendo uno scambio informativo più rapido, tenuto conto delle novità apportate dalla recente riforma fiscale in ordine agli affetti che la riscossione dei tributi e, più in generale, la definizione dell’obbligazione tributaria hanno sul procedimento penale.

L’accordo prevede anche la possibilità di attivare, su richiesta dell’organo ispettivo procedente, un coordinamento tecnico-operativo per la disamina delle fattispecie più complesse di evasione fiscale e suscettibili di generare implicazioni penali, così da pervenire a valutazioni condivise e coerenti sia in ambito amministrativo che penale, a vantaggio della certezza e chiarezza del sistema nel suo complesso.

Il documento siglato si inserisce nel solco della strategia promossa dagli attori istituzionali a tutela della legalità in ambito fiscale e costituisce un’iniziativa che rafforzerà il contrasto sinergico ad ogni forma di illegalità in tale ambito.

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Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

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