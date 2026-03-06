Economia&Lavoro

Guerra in Iran o speculazione? La Guardia di Finanza avvia i controlli sui prezzi dei carburanti

di Redazione Web
lettura in 1 minuti

Si rafforzano i controlli della Guardia di Finanza sull’intera filiera distributiva dei carburanti, in seguito agli aumenti dei prezzi dei prodotti energetici registrati negli ultimi giorni con l’esplosione della guerra in Medio Oriente.

L’intensificazione dell’attività di controllo è partita su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il ministro dell’energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha avvertito che il conflitto in Medio Oriente potrebbe spingere i paesi del Golfo Persico a interrompere le spedizioni di energia nel giro di poche settimane, facendo salire drasticamente i prezzi del petrolio. Lo ha dichiarato al Financial Times. «Ciò farà crollare le economie mondiali», ha affermato al-Kaabi, prevedendo che se la guerra proseguisse, la crescita globale ne risentirebbe e i prezzi dell’energia schizzerebbero alle stelle.

Il petrolio riprende la sua corsa dopo il monito del ministro qatariota: il Wti sale del 4% a 84,22 dollari, mentre il Brent avanza del 2% a 87,1 dollari.

News suggerite per te:

  1. Pioggia di rincari per la guerra, volano benzina e diesel: a rischio anche i prezzi alimentari
  2. Venti di guerra sul Mediterraneo: Sigonella in massima allerta dopo l’attacco all’Iran
  3. Droni americani in decollo da Sigonella, il Muos attivo a Niscemi: la Sicilia è già dentro la guerra?
Continua a leggere le notizie di DirettaSicilia, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale News Sicilia
ARGOMENTI:
Nessun commento

Ultime notizie

Benzina e diesel alle stelle, i controlli della Guardia di Finanza
Cronaca
Schifani sblocca le assunzioni in Regione: arrivano 113 nuovi funzionari e 259 Asu stabilizzati
Economia&Lavoro Politica
ZEN: la Rap rimuove i rifiuti scortata dalla Polizia Municipale
Cronaca
Dal Policlinico di Palermo alla guida del JAACC: il prof Cortegiani nuovo direttore della rivista SIAARTI
Salute e Sanità
Pioggia di rincari per la guerra, volano benzina e diesel: a rischio anche i prezzi alimentari
Economia&Lavoro