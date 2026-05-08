Blitz degli ispettori del lavoro nei cantieri del Palermitano, quattro stop e sanzioni per oltre 20mila euro

Gli ispettori tecnici del Contingente INL Sicilia in servizio a Palermo hanno effettuato nei giorni scorsi un’attività di vigilanza nel settore edile. Quattro i cantieri ispezionati, tutti in provincia.

Nel primo, il provvedimento sospensivo è stato adottato perché mancavano le protezioni dalla caduta nel vuoto: sul ponteggio non erano presenti i necessari parapetti, le scalette non erano agganciate, mancavano i passaggi tra impalcati. Le sanzioni irrogate ammontano a 5.990 euro.

Nel secondo cantiere, l’attività è stata sospesa per l’assenza della patente a crediti; gli ispettori hanno allontanato la ditta dal cantiere e le hanno intimato di non operare fino all’ottenimento della pac. Al committente è stata contestata l’omessa verifica del possesso della patente da parte dell’impresa esecutrice. In questo caso, sono state irrogate sanzioni per un importo di 4.700 euro.

Nel terzo cantiere, la sospensione è stata disposta per il rischio di caduta nel vuoto, per mancanza della relazione di calcolo del ponteggio e per la mancata nomina del coordinatore della sicurezza. La sanzione irrogata è pari a 6.700 euro.

Nel quarto cantiere non è stata esibita copia del progetto del ponteggio. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto a scegliere il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota, omettendo di garantire condizioni di lavoro sicure. In particolare, le postazioni di lavoro situate al secondo piano, in copertura e i passaggi tra i diversi impalcati non risultavano raggiungibili in modo sicuro. Sono state irrogate sanzioni per 2.800 euro