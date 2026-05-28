Palermo aumenta le zone blu: 4.600 nuovi parcheggi a pagamento, Mondello e Sferracavallo nel mirino

Quattromila e seicento nuovi stalli a sosta tariffata in arrivo a Palermo. L’Amat è pronta a partire non appena l’ufficio comunale della Mobilità emetterà l’ordinanza necessaria per affidare i lavori: l’obiettivo è tracciare le strisce blu sull’asfalto prima che l’afflusso estivo renda le operazioni impossibili.

Le borgate marinare sono al centro del piano. A Mondello arriveranno 429 nuovi posteggi a pagamento, a Sferracavallo altri 157. Tempi stretti, considerando che il mare chiama già migliaia di palermitani ogni weekend. Il presidente dell’Amat, Giuseppe Mistretta, non nasconde l’urgenza: «Speriamo che le persone scelgano sempre di più il bus per raggiungere Mondello. Da parte nostra c’è tutto l’impegno a garantire un servizio efficiente».

Mondello parte già da una base consolidata: 403 stalli tariffati attivi ogni giorno, festivi inclusi, dalle 8 alle 20 a un euro l’ora. Il parcheggio Mongibello — 122 posti — quest’anno per la prima volta resta aperto fino a mezzanotte anche nei giorni festivi. Il Galatea ne offre 106, ma versa in uno stato di degrado evidente, con erba alta tutt’attorno. Mongibello, Galatea e Saline applicano la tariffa giornaliera fissa di 3 euro.

A Sferracavallo la situazione si è ridimensionata: la riqualificazione del lungomare di Barcarello ha portato a una forte riduzione degli stalli tariffati, scesi appena sopra quota 100.

Tra le novità del piano anche l’estensione oraria: in alcune zone la sosta a pagamento arriverà fino a mezzanotte, superando il limite attuale delle 20. I dettagli saranno definiti nell’ordinanza comunale. Nel frattempo i numeri premiano la strategia: le linee bus verso Mondello registrano già un +20% di passeggeri rispetto allo stesso periodo del 2024, con la stagione estiva ancora lontana dal suo picco. Mistretta ricorda anche la linea 704, che collega Mondello alla stazione Francia e da lì all’aeroporto: «È importante che la sosta delle auto private, si spera sempre meno, sia regolamentata, evitando il parcheggio selvaggio e le doppie file che ostacolano il passaggio di bus e navette».