Cronaca

Tragedia in campagna, trattore si ribalta e travolge un uomo

di Redazione Web
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Un agricoltore di 69 anni è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo che il trattore che conduceva si è ribaltato schiacciandolo. L’incidente è avvenuto questa mattina nelle campagne di San Giovanni Gemini, nell’Agrigentino.

L’uomo — le cui iniziali sono A.R. — è arrivato al pronto soccorso in codice rosso. I medici hanno riscontrato contusioni polmonari e la frattura del bacino. Le condizioni giudicate critiche hanno reso necessario il ricovero immediato e il paziente sarà sottoposto a intervento chirurgico.

L’invio dell’elisoccorso è stato disposto dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta, che ha coordinato i soccorsi sul posto. La dinamica che ha causato il ribaltamento del mezzo agricolo è ancora al vaglio delle autorità competenti.

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