CronacaPalermo

Al Porto di Palermo due auto rubate sequestrate pronte per salpare per Tunisi, scattano due denunce

di Gaetano Ferraro
lettura in 2 minuti

Due vetture di lusso sottratte in Italia stavano per lasciare il paese a bordo di un traghetto diretto in Tunisia quando gli agenti della polizia di frontiera marittima le hanno individuate nel porto di Palermo. Il blitz ha portato alla denuncia di due cittadini libici e al sequestro dei mezzi.

La BMW da 150mila euro con documenti falsi

Il primo veicolo intercettato è una BMW XM 50e, auto ibrida del segmento premium dal valore commerciale di circa 150mila euro. Il mezzo, targato Olanda, era già sistemato nella stiva del traghetto Grimaldi Lines in partenza per La Goulette quando gli investigatori lo hanno sottoposto a verifica. La carta di circolazione esibita, apparentemente rilasciata da un ente olandese, si è rivelata un falso. A rispondere dell’accaduto è un cittadino libico di 54 anni, denunciato per il reato di possesso di documentazione contraffatta.

Stando alla ricostruzione, il veicolo sarebbe arrivato a Palermo via mare da Salerno, a bordo di una nave proveniente dal porto campano. La tratta palermitana era quindi l’ultimo scalo prima della Tunisia.

La Toyota RAV4 rubata in Lombardia

Nella stessa operazione è finita sotto sequestro anche una Toyota RAV4 con targa doganale tedesca, sottratta in Lombardia settimane prima del fermo. Gli accertamenti hanno permesso di ipotizzare un itinerario preciso: il mezzo avrebbe transitato dalla Germania, dove sarebbero stati alterati sia il numero di telaio sia la targa, per poi raggiungere Salerno e imbarcarsi verso il capoluogo siciliano. Il proprietario apparente, un libico di 44 anni, è stato denunciato per riciclaggio.

Le indagini della frontiera marittima

I controlli rientrano nell’attività ordinaria degli investigatori della polizia di frontiera marittima di Palermo, diretta dal dirigente Manfredi Borsellino. Il personale stava verificando i passeggeri in partenza per la Tunisia quando ha notato anomalie sui due veicoli. Entrambe le auto sono state sequestrate e le indagini proseguono per risalire all’intera filiera del traffico illecito.

Consigliati per te

  1. Palermo, nave da carico fermata nel porto di Palermo per gravi carenze di sicurezza
  2. Palermo, due arresti e due denunce nel maxi-controllo dei carabinieri
  3. Blitz della Guardia costiera, sequestrate a Palermo 5 tonnellate di tonno rosso
  4. Palermo, maxi operazione allo Zen: un arresto, armi sequestrate e 300 persone identificate
ARGOMENTI:
diGaetano Ferraro
Segui:
Gaetano Ferraro è il Direttore Editoriale di Direttasicilia.it. Laureato magistrale in Geologia, dal 2012 si occupa di informazione locale con un approccio rigoroso ai temi di politica siciliana, cronaca, economia, ambiente e cultura. Il suo background scientifico gli conferisce una competenza distintiva nella trattazione delle questioni ambientali e territoriali dell'isola.

Ultime notizie

Tragedia a Palermo, spara all'inquilino che non paga l'affitto, arrestato
Paura a Palermo, scontro in via Oreto: 36enne in ospedale in gravi condizioni
Cronaca Palermo
Scuolabus ribaltato a Mazara, due bimbi in gravi condizioni: venti feriti in tutto
Cronaca In primo piano Trapani
Drammatico incidente, scuolabus ribaltato dopo uno scontro: 20 feriti, 10 sono bambini
Cronaca In primo piano Trapani
Legati ad un immenso cielo, esce oggi il nuovo album del cantautore siciliano Antonio Agnello
Comunicati stampa
Palermo, consegnati i lavori della Tratta C del tram, tre anni di cantiere
Economia Palermo