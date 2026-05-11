Blitz della Guardia costiera, sequestrate a Palermo 5 tonnellate di tonno rosso

Palermo
di Redazione Web
22 esemplari di tonno rosso sequestrati dalla Guardia di Finanza

La Guardia costiera di Palermo, Trapani e Marsala ha sequestrato cinque tonnellate di tonno rosso durante una serie di controlli su furgoni adibiti al trasporto del pescato e su diverse unità da pesca operanti in mare nell’area di competenza della Direzione marittima occidentale.

Nel corso dei controlli dei militari sono emerse numerose irregolarità relative alla detenzione e alla commercializzazione della specie. In particolare, sono stati confiscati 19 esemplari rinvenuti a bordo di un peschereccio fermato al largo e scortato dalle motovedette fino al porto di Palermo.

Ai pescatori sono state elevate sanzioni per 10.000 euro, poiché avevano effettuato catture eccedenti le quote assegnate.

Nei giorni scorsi 7 persone sono finite in ospedale dopo aver mangiato tonno rosso acquistato in una pescheria di Palermo. Alcune delle vittime erano in gravi condizioni.

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