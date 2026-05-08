Palermo, due arresti e due denunce nel maxi-controllo dei carabinieri

Cronaca
di Redazione Web

Due arresti, due denunce e oltre 2.000 euro di sanzioni amministrative: è il bilancio di un maxi-controllo dei carabinieri nel centro di Palermo, condotto con il supporto del CIO del 12° Reggimento “Sicilia” e della polizia municipale.

Un ventenne è stato arrestato in flagranza al supermercato di salita Partanna, mentre cercava di uscire con nove bottiglie di alcolici rubate dagli scaffali. La merce è stata recuperata e restituita al negozio.

Più movimentato l’altro arresto: un 22enne palermitano non si è fermato all’alt dei carabinieri in corso dei Mille e ha innescato un inseguimento concluso in piazza Scaffa. Una volta bloccato, è emerso che guidava con patente non idonea e senza assicurazione — violazione già reiterata. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, il sequestro del mezzo e la sospensione della patente.

Denunciata a piede libero anche una donna di 35 anni, sorpresa alla guida senza patente per la seconda volta nel biennio: auto sequestrata. Infine, un quindicenne è stato denunciato per aver fornito false generalità durante un controllo ed è stato segnalato alla prefettura come assuntore, trovato con hashish.

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