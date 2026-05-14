Il territorio messinese è stato interessato da una sequenza di tre eventi sismici nella notte e nella prima mattina di oggi. La scossa di maggiore intensità, registrata alle 6.59, ha raggiunto magnitudo 2.8 al largo del capoluogo peloritano.

L’episodio più significativo è stato rilevato dall’Ingv – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sala Sismica di Roma – a una profondità ipocentrale di 10 chilometri, con epicentro offshore rispetto alla città di Messina.

Le ore precedenti avevano già fatto registrare due eventi minori in provincia: il primo alle 4.49, il secondo a distanza di appena sette minuti, alle 4.56. Entrambi con epicentro nel comune di Rodì Milici, nell’entroterra messinese, con magnitudo rispettivamente di 2.2 e 2.0. Non si registrano al momento segnalazioni di danni a cose o persone.