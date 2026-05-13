Ambiente

Balestrate, legalità e ambiente: la Consulta delle Donne incontra gli studenti

Legalità, ambiente e cura del territorio al centro del primo incontro promosso dalla Consulta delle Donne con gli studenti della scuola primaria.
di Agenda Eventi
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Legalità, ambiente e cura del territorio al centro del primo incontro promosso dalla Consulta delle Donne con gli studenti della scuola primaria.

Prende il via a Balestrate il progetto promosso dalla Consulta delle Donne e finanziato dal Ministero dell’Interno. Il primo appuntamento, dal titolo “La legalità tra sostenibilità e rispetto dell’ambiente”, si terrà venerdì 15 maggio 2026 alle ore 11:30 presso l’I.C. “Rettore Evola”, plesso Aldo Moro, e coinvolgerà le classi quinte della scuola primaria.

L’incontro inaugura un ciclo di tre appuntamenti dedicati alla legalità nelle sue diverse sfumature. Non solo rispetto delle regole, ma anche cura del territorio, attenzione all’ambiente, cittadinanza attiva e responsabilità verso ciò che appartiene a tutti.

A intervenire saranno Giorgio Mirabella, promotore dell’Orto di Comunità di Balestrate, e Teresa Garonna, membro della Consulta delle Donne. Con gli studenti si parlerà di sostenibilità quotidiana, rispetto degli spazi comuni e valore del bene pubblico, attraverso esempi vicini alla loro esperienza.

Il progetto guarda anche a un luogo simbolico della memoria balestratese: l’antica Scala dei pescatori, più volte ristrutturata e più volte danneggiata da atti vandalici e comportamenti incivili. La scala conduce alla passeggiata verso lo storico molo, per secoli punto di riferimento della marineria locale.

L’obiettivo è riportare l’attenzione della comunità su questo tratto del paese, attraverso un percorso fatto di parole e sensibilizzazione lungo la passeggiata che porta al molo. Un modo concreto per trasformare un luogo ferito dall’incuria in occasione di educazione civica.

La Consulta delle Donne, istituita con deliberazione del Consiglio comunale dello scorso 3 giugno, svolge funzioni consultive e propositive di natura partecipativa, promuovendo azioni per la valorizzazione della popolazione femminile e la partecipazione alla vita politica, amministrativa e culturale del Comune.

Con questo ciclo di incontri, le donne della Consulta scelgono di partire dalla scuola per parlare all’intera comunità. Perché la legalità non è soltanto una parola da spiegare, ma un comportamento da praticare ogni giorno: nel rispetto degli altri, dell’ambiente e dei luoghi che raccontano la storia di Balestrate.

La locandina dell’evento

Legalità, ambiente e cura del territorio al centro del primo incontro promosso dalla Consulta delle Donne con gli studenti della scuola primaria.

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