I tiktoker Davide&Marianna vivevano in una casa popolare abusiva allo Zen: l’hanno anche allargata, sequestro e denuncia

Gli agenti della polizia municipale di Palermo hanno posto sotto sequestro un alloggio di edilizia popolare nel quartiere Zen, occupato abusivamente da anni da una coppia molto seguita sui social network. Si tratta di Davide e Marianna, tiktoker con quasi 600mila follower, che risiedevano nell’appartamento di via Rocky Marciano insieme ai loro quattro figli senza alcun titolo legittimo.

A far scattare il blitz è stata una segnalazione pervenuta al Comune: la coppia stava realizzando interventi edilizi non autorizzati, tra cui la chiusura di un balcone per ricavare una stanza aggiuntiva, la modifica delle conformità edilizie e l’apertura di una nuova finestra. Lavori che hanno aumentato la volumetria dell’immobile in assenza di qualsiasi permesso. I due sono stati inoltre denunciati per furto di energia elettrica.

A fare il punto della situazione è l’assessore all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli: «L’immobile era occupato abusivamente, prima dalla madre e poi dalla coppia. Non è mai esistito alcun contratto di concessione. I danni ammontano ad almeno 30mila euro, che ricadranno sulla collettività». L’assessore ha precisato che, una volta ripristinato lo stato dei luoghi, l’appartamento sarà assegnato a una famiglia che ne ha effettivo bisogno.

Nel frattempo i tiktoker avevano già lasciato la casa da alcuni mesi, trasferendosi prima in un affitto temporaneo a Villabate in attesa — a loro dire — del completamento dei lavori. Marianna ha raccontato ai follower la vicenda con tono amareggiato: «Il 12 febbraio è una data che non dimenticherò mai. Era un sogno: dopo vent’anni volevamo sistemarla come avevamo sempre immaginato. Quella casa mi mancherà per sempre». La coppia non potrà però farvi ritorno: l’occupazione era illegale fin dall’origine e la residenza anagrafica, chiarisce Ferrandelli, non attesta alcun diritto sull’immobile, ma semmai certifica la durata storica dell’abuso.