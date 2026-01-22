In aggiornamento

Maxioperazione della Polizia allo Zen: in corso controlli e perquisizioni per armi e droga

Le prime luci dell’alba allo Zen sono state accompagnate dal rumore dei passi degli agenti e dal bagliore intermittente delle sirene. Sin dalle prime ore di questa mattina è in atto un’importante operazione della Polizia di Stato nel quartiere di Palermo: controlli serrati e perquisizioni mirate per il rinvenimento di armi e sostanze stupefacenti.

Un risveglio carico di tensione che fotografa un territorio complesso ma non abbandonato. Le forze dell’ordine sorvegliano le vie, accedono ai cortili, bussano alle abitazioni: un messaggio deciso di presenza istituzionale, che tenta di smantellare i circuiti illegali e di garantire sicurezza ai residenti che vivono nella legalità.

L’operazione è tuttora in corso, ma l’intento è già evidente: lo Stato non indietreggia, nemmeno alle prime ore del mattino. Seguiranno ulteriori dettagli.

