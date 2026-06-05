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Violenza nei pronto soccorso, la Fials: a Palermo istituire punti di polizia in tutti gli ospedali

di digitrend
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Istituire un presidio permanente delle forze di polizia presso i principali pronto soccorso della di Palermo e Provincia, e in particolare a Villa Sofia-Cervello, all’Arnas Civico, nei presidi dell’Asp Palermo, al Giglio di Cefalù. È la proposta avanzata dalla Fials Palermo che in una nota chiede un incontro urgente alla Prefettura dopo l’ennesimo episodio di aggressione ai danni di un’infermiera.
Secondo la sigla, “la presenza stabile e continuativa delle forze dell’ordine rappresenterebbe un forte deterrente nei confronti di comportamenti violenti e consentirebbe interventi tempestivi a tutela del personale sanitario e dell’utenza. Si ritiene inoltre necessario valutare ulteriori misure organizzative e di sicurezza, tra cui il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza, l’implementazione di procedure di allerta rapida e il rafforzamento dei servizi di vigilanza interna”.
Il sindacato ricorda importante convocare l’incontro “alla luce di quanto accaduto e considerato l’approssimarsi della stagione estiva, periodo storicamente caratterizzato da un significativo incremento degli accessi ai pronto soccorso e da un conseguente aumento delle criticità gestionali e delle tensioni all’interno delle strutture sanitarie”.
La Fials chiede il coinvolgimento della Prefettura di Palermo, dell’assessorato regionale della Salute, delle Direzioni strategiche delle aziende sanitarie e ospedaliere interessate e delle organizzazioni sindacali.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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