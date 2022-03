Mega furto di energia elettrica, a Palermo un arresto e 23 denunciati

In 24 con la corrente elettrica a scrocco scoperti dai Carabinieri a Palermo,tutti nello stesso stabile.

I Carabinieri della Stazione Brancaccio hanno effettuato, insieme a tecnici dell’ENEL, un servizio di controllo straordinario volto al contrasto del fenomeno del furto di corrente elettrica. I militari, in via Hazon, hanno arrestato un commerciante, 39enne palermitano, che avrebbe allacciato abusivamente la bottega alla rete elettrica. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari.

