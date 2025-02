Tragedia a Palermo: uomo travolto e ucciso da un’auto

Tragico incidente a Palermo: un uomo di 87 anni perde la vita dopo essere stato investito da un’auto in via Messina Marine

## Anziano investito mortalmente a Palermo

Un uomo di 87 anni, Teodoro Badami, ha perso la vita la notte scorsa a Palermo dopo essere stato investito da un’automobile. L’incidente è avvenuto in via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla, in prossimità di un attraversamento pedonale.

Alla guida della BMW che ha investito Badami c’era un giovane di 29 anni. Il conducente si è immediatamente fermato e ha allertato i soccorsi. Il personale del 118 ha trasportato l’anziano al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove purtroppo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto.

Il ventinovenne è stato sottoposto ad accertamenti presso l’ospedale Villa Sofia per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe. L’esito dell’alcoltest è risultato negativo. Gli agenti della polizia municipale stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente dell’auto è indagato per omicidio stradale.