Giovedì 26 novembre alle 11.15 al Cre.zi.Plus (Cantieri Culturali alla Zisa) si svolgerà la tavola rotonda con gli imprenditori protagonisti del progetto cofinanziato dall’Assessorato per le Attività Produttive della Regione Siciliana mediante l’Avviso Sicilia che piace 2026.

Nove imprese siciliane, nove storie di sostenibilità e un unico denominatore: l’eccellenza. Sarà il Cre.Zi.Plus ai Cantieri Culturali della Zisa a Palermo ad ospitare giovedì 26 novembre alle 11.15 “Sicilia Connect Showcase: crescere sostenibili in Sicilia”, l’evento conclusivo del progetto cofinanziato dall’Assessorato per le Attività Produttive della Regione siciliana, nell’ambito dell’Avviso Sicilia che piace 2026.

Il progetto Sicilia Connect, curato da Southside (studio di consulenza strategica con sede a Palermo), vuole essere il racconto di realtà produttive siciliane d’eccellenza. Spesso poco conosciute ma che rappresentano l’identità e la tradizione secolare della nostra Isola. La stessa che rende il Made in Sicily uno dei brand più ricercati e apprezzati nel mondo.

Tutto nasce da un viaggio compiuto attraverso le nove province siciliane alla scoperta delle migliori realtà imprenditoriali in ambito artigianale, agroalimentare e ICT alle quali è stato chiesto di raccontare come nasce la loro idea di impresa e come questa si proietta nel futuro. Da Catania a Trapani, da Messina a Siracusa, fino all’entroterra di Enna e Caltanissetta, le imprese scelte da Sicilia Connect hanno in comune un’idea concreta di sostenibilità.

Nel corso della mattinata è in programma l’intervento dal titolo “Il Cunto” di Salvo Piparo, attore, narratore e cantastorie palermitano. Marco Miceli e Alessandra Valdesi interverranno per Southside con un focus sulla sostenibilità delle imprese siciliane.

Il momento più importante dell’evento sarà la tavola rotonda, moderata dalla giornalista Patrizia Penna, con i veri protagonisti della giornata: gli imprenditori che fanno parte del progetto e che parleranno delle sfide affrontate, di quelle ancora aperte e della loro visione per il futuro.

● InformAmuse (Palermo)

● Sicilia Avocado (Catania)

● Alma Digit (Messina)

● Oro di Sciacca (Agrigento)

● Ceramica Bevilacqua (Caltanissetta)

● LéLab Pietre&Marmi (Enna)

● Le Case di Sant’Andrea (Siracusa)

● Grani Antichi Damigella (Ragusa)

● BeehiveSud (Trapani)

Nove tappe, nove racconti, un unico ritratto: quello di una Sicilia che innova, che custodisce i propri saperi e che fa della sostenibilità, ambientale, economica e sociale, il filo che unisce ogni scelta.