Tragedia all’alba: donna muore carbonizzata in incidente a Villagrazia di Carini

Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina all’alba a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Amerigo Vespucci e via Bernardo Mattarella.

Dinamica ancora da chiarire

Una donna alla guida di un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, impattado contro un muro nei pressi del sottopasso che conduce al litorale. Subito dopo l’impatto, l’auto ha preso fuoco.

Tragica morte

Tragicamente, la donna è rimasta carbonizzata all’interno dell’abitacolo. I soccorsi, prontamente intervenuti, non hanno potuto far nulla per salvarle la vita.

Intervento dei soccorsi e chiusura strade

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Villagrazia di Carini e i Vigili del Fuoco. Le arterie stradali interessate, via Amerigo Vespucci e via Bernardo Mattarella, sono state chiuse al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.