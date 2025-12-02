Cronaca

A29, doppio incidente all’alba: Autostrada paralizzata tra Villagrazia di Carini e Cinisi, traffico in tilt

Autostrada A29 bloccata all'alba per due incidenti tra Villagrazia di Carini e Cinisi in direzione Mazara. Forti rallentamenti e code
di Redazione Web
Mattinata complessa sull’autostrada A29 in direzione Mazara del Vallo, dove una sequenza di incidenti verificatisi all’alba ha cagionato significativi rallentamenti e code già dalle 6 del mattino. I primi disagi sono iniziati con un sinistro che si è verificato tra gli svincoli di Villagrazia di Carini e Cinisi. Poco dopo, un secondo evento all’altezza dello svincolo di Cinisi ha peggiorato in maniera netta il traffico in uno dei tratti più frequentati dai pendolari.

La circolazione è proseguita a velocità contenuta, con lunghi incolonnamenti e tempi di percorrenza molto superiori alla norma. Le autorità esortano gli automobilisti alla massima prudenza, mentre la polizia stradale è impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico. Le squadre di soccorso e il personale tecnico stanno lavorando alla rimozione dei veicoli coinvolti e alla messa in sicurezza della carreggiata.

Al momento non sono si hanno informazioni ufficiali sulle dinamiche degli incidenti né sul numero di eventuali feriti. In attesa del completo ristabilimento della normale viabilità, agli automobilisti diretti verso Mazara del Vallo viene consigliato di mettere in conto tempi di viaggio più lunghi e, se possibile, valutare percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria.

