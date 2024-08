In vacanza in Sicilia, si sente male, viene dimessa dal pronto soccorso e muore

Francesca Colombo, 62 anni, è deceduta sabato scorso mentre si trovava in vacanza in Sicilia con il marito Giuseppe Balletta. La donna, secondo quanto riferito dal coniuge che ha presentato la denuncia, lamentava da giorni forti dolori addominali e vomito. Per questo l’uomo l’ha accompagnata al pronto soccorso di Patti, dove è stata sottoposta ad accertamenti per poi essere dimessa con l’indicazione di tornare in caso di persistenza dei sintomi.

Il giorno successivo, viste le condizioni sempre più gravi, la signora Colombo è stata riportata al nosocomio, ma è morta nel giro di poche ore dal nuovo ricovero. La Procura di Patti ha aperto un’inchiesta, disponendo il sequestro delle cartelle cliniche e l’autopsia. L’esame farà luce sulle cause del decesso, mentre le indagini della magistratura, al momento contro ignoti, accerteranno eventuali responsabilità mediche nella gestione del caso.

La vicenda ha riacceso le polemiche sull’ospedale di Patti, già finito nella bufera per la nota vicenda di Elia Natoli, al quale era stata immobilizzata una gamba rotta con un cartone. Su quel caso, che aveva portato alla sospensione di alcuni sanitari, le inchieste proseguono.