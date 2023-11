Torna dal lavoro nei campi, si sente male e muore in un incidente stradale

Tragedia a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove un uomo di 54 anni, Angelo Spina, ha perso la vita in un incidente stradale mentre tornava a casa dal lavoro in scooter. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, bracciante agricolo, aveva appena terminato il turno nei campi e stava facendo rientro presso la propria abitazione a bordo del suo scooter, quando improvvisamente si è sentito male, perdendo il controllo del mezzo e cadendo rovinosamente sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto lungo la strada statale che porta in paese. Alcuni automobilisti di passaggio si sono subito fermati per prestare soccorso all’uomo, purtroppo però per il 54enne non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei sanitari del 118, intervenuti dopo la segnalazione, il bracciante era già deceduto a causa dei gravi traumi riportati nella caduta. Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire quanto accaduto ed escludere il coinvolgimento di altri veicoli.

Sembra che il 54enne abbia accusato un malore improvviso mentre guidava, che gli ha impedito di controllare lo scooter su cui viaggiava e arrestarne la corsa. Il mezzo è finito fuori strada, sbalzando violentemente l’uomo sull’asfalto, con conseguenze purtroppo fatali.

La notizia ha destato sgomento e cordoglio in tutta la comunità di Canicattì, dove Angelo Spina era conosciuto e benvoluto. Lascia moglie e due figli, oltre ai tantissimi amici e parenti, attoniti per l’improvvisa scomparsa. I colleghi braccianti sono ancora increduli per la tragica morte del 54enne, descritto come un gran lavoratore, sempre disponibile con tutti.