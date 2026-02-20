Cronaca

Dramma a Monreale: 72enne francese si sente male e muore sul tetto del Duomo

di Redazione Web
lettura in 1 minuti
Un turista francese di 72 anni ha perso la vita questa mattina mentre visitava il Duomo di Monreale. L’uomo, in vacanza in Sicilia, si trovava sul tetto della celebre cattedrale normanna quando è stato colpito da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a gestire la complessità del soccorso in quota: i pompieri hanno operato con una scala per riportare il turista a terra in condizioni di sicurezza, consentendo ai sanitari del 118 di intervenire tempestivamente. Il personale medico ha avviato senza esitazioni le manovre di rianimazione cardiopolmonare, nel tentativo di strappare l’uomo alla morte.

Ogni sforzo si è però rivelato vano. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto. Una visita che doveva essere un momento di meraviglia davanti a uno dei patrimoni artistici più straordinari del Mediterraneo si è trasformata in tragedia.

Sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

