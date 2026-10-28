Tragedia a Palermo, donna incinta partorisce in strada: il bambino è morto

Ha partorito in strada, nel cuore di Palermo, al sesto mese di gravidanza. Il bambino era già privo di vita. È accaduto poco dopo la mezzanotte, nella notte tra venerdì e sabato, in via Albergheria: protagonista una donna originaria di Forlì, che a quanto si apprende era in città per qualche giorno di vacanza insieme al compagno.

Che cosa è successo in via Albergheria?

Stando alla prima ricostruzione, la donna sarebbe stata colta da un malore improvviso, seguito da contrazioni molto intense che hanno causato il parto prematuro. Le sue grida hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti, che hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i carabinieri. Gli operatori hanno prestato le prime cure alla donna e ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.

Come sta la donna?

Secondo quanto riporta PalermoToday, la donna è ricoverata e, in base a quanto riferito da fonti ospedaliere, non sarebbe in pericolo di vita.

A far scattare la macchina dei soccorsi è stato l’allarme dei residenti della zona, in pieno centro storico, mentre le circostanze dell’accaduto restano legate a una prima ricostruzione.