Morto a 28 anni il calciatore siciliano Cristian Desi: lascia la moglie incinta

Il calcio siciliano piange la scomparsa di Cristian Desi. L’attaccante catanese si è spento a soli 28 anni in seguito a un grave incidente stradale, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo sportivo regionale, nelle società in cui ha giocato e tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Desi era un volto conosciuto del panorama dilettantistico dell’isola. Durante la sua carriera aveva vestito, tra le altre, le casacche di Sancataldese, Canicattì, Kamarat, Scordia e Acicatena, facendosi apprezzare non solo per le sue doti tecniche, ma soprattutto per la dedizione, la professionalità e il carisma dimostrato negli spogliatoi. In ogni squadra in cui ha militato, ha lasciato un segno indelebile, fatto di rispetto, passione e genuina umanità.

Il tragico incidente autonomo in moto era avvenuto tre giorni fa nella zona di via dell’Amore-Il Faro a Catania. Immediatamente soccorso, il 28enne era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro già in stato di coma. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, ieri sera è arrivata la tragica notizia del decesso.

La scomparsa di Cristian ha colpito profondamente l’ambiente sportivo locale. Compagni di squadra, dirigenti, allenatori e tifosi stentano a credere a quanto accaduto, ricordandolo come un calciatore di talento ma soprattutto come una persona speciale, capace di creare legami autentici e di trasmettere gioia con il suo sorriso contagioso.

Il pensiero più grande va alla sua famiglia. Cristian lascia la moglie, che aspettava il loro primo figlio. Una tragedia che rende il dolore ancora più straziante e che tocca nel profondo un’intera comunità sportiva e umana.

Cristian lavorava ai mercati del pesce insieme al padre, ma a diversi ex compagni aveva recentemente confidato il desiderio di tornare a giocare con continuità. Il Megara Augusta, squadra di Promozione, lo aveva già contattato per un possibile ritorno in campo.

Il calcio siciliano perde non solo un attaccante di valore, ma un ragazzo capace di essere punto di riferimento e presenza positiva per chiunque gli stesse accanto. Un vuoto che difficilmente potrà essere colmato.