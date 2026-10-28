Cronaca

Dramma in un’azienda avicola: un uomo di 65 anni muore folgorato

di Redazione
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Si spara alle tempie, uomo gravissimo al Civico di Palermo

Una tragedia si è consumata ieri a Modica, nella zona di Mauto, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita all’interno di un’azienda avicola. Stando alle prime informazioni, a causare la morte sarebbe stata una folgorazione, ma le circostanze in cui è avvenuto l’incidente sono ancora tutte da chiarire.

Sul posto, dopo l’allarme, sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Modica. Per il 65enne, però, non ci sarebbe stato nulla da fare.

Ora sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire con precisione le cause del decesso. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli sulla vicenda, che resta in attesa di ulteriori sviluppi.

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