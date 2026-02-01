Cronaca

Paura sulla SP 18: auto esce di strada, gravi una madre e il suo bambino

di Redazione Web
lettura in 2 minuti

Un drammatico pomeriggio di sangue quello vissuto ieri alla periferia di Vittoria, lungo la strada provinciale 18. Un violento incidente stradale ha coinvolto un intero nucleo familiare, trasformando un normale spostamento in un’emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, la vettura con a bordo tre persone — una coppia e il loro figlioletto — stava percorrendo l’arteria provinciale quando, per cause ancora sotto esame, si è verificato l’impatto. Alla guida del mezzo si trovava il compagno della donna, rimasto miracolosamente illeso o con escoriazioni di lieve entità che non hanno destato preoccupazione nei sanitari.

Il bilancio più pesante riguarda il bambino, le cui condizioni sono apparse subito serie ai primi soccorritori. Il piccolo ha riportato un severo trauma cranico e la frattura del setto nasale. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito d’urgenza al reparto di Pediatria dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, dove resta sotto stretta osservazione medica.

Meno gravi, ma comunque significative, le lesioni riportate dalla madre. La donna ha subito una forte contusione alla spalla destra e, dopo gli accertamenti di rito, i medici hanno stabilito una prognosi di 20 giorni per la completa guarigione.
Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Vittoria, coadiuvati dalla sezione infortunistica stradale.

I rilievi tecnici sono proseguiti per diverse ore al fine di ricostruire la dinamica esatta dello schianto e accertare eventuali responsabilità o guasti meccanici.

