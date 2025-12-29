Terrore a Palermo, uomo tenta di accoltellare donna incinta e figlia piccola sul tram

Momenti di puro panico ieri sera a Palermo, a bordo di un convoglio della Linea 1 del Tram. Un uomo armato di coltello ha seminato il terrore tra i passeggeri, scagliandosi contro una donna incinta che viaggiava insieme alla figlia piccola e ad alcuni familiari. L’aggressore, un soggetto con noti disturbi psichici, non è nuovo a simili gesti: si tratta infatti dell’ennesimo episodio di violenza che vede protagonista lo stesso individuo a bordo dei mezzi pubblici cittadini.

Le vittime, in preda allo shock, sono riuscite a sfuggire all’aggressione abbandonando rapidamente il vagone durante una sosta. Una volta in strada, hanno chiesto aiuto ai passeggeri di un altro tram che transitava nella direzione opposta. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha avviato le indagini e sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto per procedere con i provvedimenti necessari.

La gravità della situazione è stata confermata dal presidente dell’AMAT, Giuseppe Mistretta, che ha espresso profonda preoccupazione: «Abbiamo sporto denuncia anche questa volta. Siamo di fronte a uno scenario allarmante, ma come azienda abbiamo poteri limitati oltre la segnalazione alle autorità».

Sulla vicenda è intervenuto con forza anche il sindacato Orsa Trasporti, che ha manifestato solidarietà alla famiglia aggredita chiedendo interventi drastici. «La sicurezza non può essere un optional», spiegano i rappresentanti sindacali, sollecitando il Comune e l’azienda a prevedere una presenza fissa di vigilantes a bordo di ogni convoglio della Linea 1 per l’intera durata del servizio.