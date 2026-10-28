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Palermo, 18enne tenta di violentare l’educatrice di una comunità, arrestato e portato al Pagliarelli

di Redazione
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Un 18enne è stato arrestato con l'accusa di avere tentato di violentare l’educatrice in una comunità alloggio a Palermo. La polizia ha arrestato il giovane all'interno di un centro per minori nella zona di viale Lazio.

Un 18enne è stato arrestato con l’accusa di avere tentato di violentare l’educatrice in una comunità alloggio a Palermo. La polizia ha arrestato il giovane all’interno di un centro per minori nella zona di viale Lazio.

I poliziotti lo hanno rintracciato dopo l’allarme lanciato dalla vittima e lo hanno portato al Pagliarelli in attesa della convalida da parte del giudice. L’educatrice ha raccontato di essersi trovata da sola con il ragazzo che aveva chiesto di risolvere un problema con il cellulare. Pochi minuti dopo sarebbe scattata l’aggressione.

La donna sarebbe riuscita a liberarsi dalla morsa dell’indagato e chiedere aiuto prima alla responsabile del centro poi alla polizia. La vittima è riuscita a chiudersi in stanza mentre il ragazzo è fuggito. Non appena sono arrivati gli agenti è stata portata dai sanitari del 118 al pronto soccorso ginecologico del Policlinico, dove sono stati avviati tutti gli accertamenti previsti dai protocolli del “percorso rosa”.

Per il giovane, come disposto dal sostituto procuratore Mario Calabrese, si sono aperte le porte del carcere.

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