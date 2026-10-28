Cronaca

Sciame sismico nel Tirreno Meridionale, scossa di magnitudo 3.4 nella notte, poi 3.3 all’alba

di Redazione
lettura in 1 minuti
Scossa di terremoto al largo di Palermo

Continua l’attività sismica nel Tirreno Meridionale. Una scossa di magnitudo ML 3.4 è stata registrata alle 3.29 di questa notte (le 2.29 in UTC) dalla Sala Sismica INGV di Roma. L’epicentro, in mare aperto al largo della Sicilia, è stato localizzato alle coordinate 38.7818 di latitudine e 14.1347 di longitudine, a una profondità di 10 chilometri.

Si tratta di un evento superficiale, e come tale più facilmente percepibile rispetto ai sismi profondi che caratterizzano abitualmente quest’area del Tirreno. A distanza di poche ore, alle 7.23, è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 3.3, che conferma la persistenza dello sciame.

I terremoti delle ultime ore nel Tirreno Meridionale

– ore 3.29: ML 3.4, lat 38.7818, lon 14.1347, profondità 10 km
– ore 7.23: magnitudo 3.3

I dati sono quelli ufficiali dell’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Consigliati per te

  1. Sciame sismico nel Tirreno Meridionale, altre scosse di terremoto nella notte
  2. Continua lo sciame sismico nel Tirreno, scossa 3.4
  3. Terremoto al largo di Palermo, nuova scossa nella notte: lo sciame sismico non si ferma
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Da oggi, mercoledì 28 ottobre, fare il pieno di diesel costa un po' meno. Scatta un nuovo taglio delle accise di 4,88 centesimi al litro, Iva inclusa, che resterà in vigore fino a sabato 7 novembre.
Gasolio, torna lo sconto sulle accise: 4,88 centesimi in meno al litro fino al 7 novembre
Economia
Sessanta all'ora, di giorno e di notte, in entrambe le direzioni: chi viaggia sulla A20 tra Villafranca Tirrena e Patti dovrà alzare il piede dall'acceleratore da domani alle 7 e fino alle 19 del 31 dicembre. Lo ha deciso il Consorzio autostrade siciliane con un'ordinanza firmata nelle ultime ore.
Tratto della A20 Palermo-Messina pericoloso, imposto limite di velocità a 60 km/h
Trasporti
Aeronautica Militare e Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ancora in intervento congiunto presso la Riserva Naturale Orientata Zingaro (TP), questa volta per soccorrere una turista tedesca di 47 anni con un importante trauma ad un arto inferiore.
Incidente lungo i sentieri dello Zingaro, soccorsa turista 47enne: l’intervento congiunto in elicottero
Cronaca
Si attenua la frequenza delle scosse nel Tirreno meridionale, ma la sequenza sismica resta ancora in corso. Dalla mattina fino al primo pomeriggio di oggi, 27 ottobre, l’INGV ha registrato tre terremoti, tutti di magnitudo contenuta.
Scosse nel Tirreno, l’attività sismica rallenta: tre terremoti oggi
Cronaca
PALERMO – Certificati medici rilasciati senza visitare i pazienti, presunte tangenti e favori a imprenditori del settore sanitario. È il quadro emerso dall'inchiesta che ha coinvolto Leonardo “Armando” Gaziano, ex medico dell'Asp, che ha patteggiato una condanna definitiva a 2 anni e 8 mesi.
Scandalo sanità a Palermo, soldi, olio, pesce e gamberoni in cambio di false invalidità
Cronaca In primo piano