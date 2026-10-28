Sciame sismico nel Tirreno Meridionale, scossa di magnitudo 3.4 nella notte, poi 3.3 all’alba

Continua l’attività sismica nel Tirreno Meridionale. Una scossa di magnitudo ML 3.4 è stata registrata alle 3.29 di questa notte (le 2.29 in UTC) dalla Sala Sismica INGV di Roma. L’epicentro, in mare aperto al largo della Sicilia, è stato localizzato alle coordinate 38.7818 di latitudine e 14.1347 di longitudine, a una profondità di 10 chilometri.

Si tratta di un evento superficiale, e come tale più facilmente percepibile rispetto ai sismi profondi che caratterizzano abitualmente quest’area del Tirreno. A distanza di poche ore, alle 7.23, è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 3.3, che conferma la persistenza dello sciame.

I terremoti delle ultime ore nel Tirreno Meridionale

– ore 3.29: ML 3.4, lat 38.7818, lon 14.1347, profondità 10 km

– ore 7.23: magnitudo 3.3

I dati sono quelli ufficiali dell’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia.