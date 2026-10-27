Cronaca

Incidente lungo i sentieri dello Zingaro, soccorsa turista 47enne: l’intervento congiunto in elicottero

di Redazione
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Aeronautica Militare e Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ancora in intervento congiunto presso la Riserva Naturale Orientata Zingaro (TP), questa volta per soccorrere una turista tedesca di 47 anni con un importante trauma ad un arto inferiore.

Aeronautica Militare e Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano ancora in intervento congiunto presso la Riserva Naturale Orientata Zingaro (TP), questa volta per soccorrere una turista tedesca di 47 anni con un importante trauma ad un arto inferiore.

Nel primo pomeriggio di martedì, i Tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nel settore centrale della Riserva Naturale Orientata Zingaro, per soccorrere una turista infortunatasi a Cala Disa. La chiamata di soccorso è giunta al Numero Unico di Emergenza 112, che ha trasferito a sua volta la richiesta, per competenza esclusiva, alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, la quale ha attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (#CNSAS) quale proprio referente esclusivo per la risoluzione di interventi di soccorso sanitario in ambiente montano ed impervio.

Due Tecnici di Elisoccorso (T.E.) si sono immediatamente imbarcati su un elicottero HH 139A dell’82° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi. Il velivolo, dopo avere individuato la persona da soccorrere, ha verricellato l’Aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare ed i Tecnici del Soccorso Alpino.

Dopo la valutazione delle condizioni sanitarie, la donna è stata immobilizzata e recuperata a bordo dell’elicottero mediante il verricello per essere trasferita rapidamente presso l’Ospedale di Alcamo per accertamenti e le cure del caso.
Un sentito ringraziamento per l’ottimale collaborazione va alla Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ed al personale dell’ambulanza della postazione di Castellammare del Golfo.
Un doveroso grazie al Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) e al desk del Rescue Coordination Centre (RCC), dell’Aeronautica Militare, sotto il cui comando e controllo è stata coordinata l’intera missione di volo e naturalmente a tutto il personale dell’82° S.A.R. di Trapani dell’Aeronautica Militare.
Si ringrazia inoltre per la collaborazione il personale della Polizia Municipale di Castellammare del Golfo.

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