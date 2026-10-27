Trasporti

Tratto della A20 Palermo-Messina pericoloso, imposto limite di velocità a 60 km/h

di Redazione
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Sessanta all'ora, di giorno e di notte, in entrambe le direzioni: chi viaggia sulla A20 tra Villafranca Tirrena e Patti dovrà alzare il piede dall'acceleratore da domani alle 7 e fino alle 19 del 31 dicembre. Lo ha deciso il Consorzio autostrade siciliane con un'ordinanza firmata nelle ultime ore.

Sessanta all’ora, di giorno e di notte, in entrambe le direzioni: chi viaggia sulla A20 tra Villafranca Tirrena e Patti dovrà alzare il piede dall’acceleratore da domani alle 7 e fino alle 19 del 31 dicembre. Lo ha deciso il Consorzio autostrade siciliane con un’ordinanza firmata nelle ultime ore.

Perché si rallenta sulla Palermo-Messina?

Il motivo sono i lavori di somma urgenza sui viadotti e sulle barriere di sicurezza. Il Cas parla di interventi per la mitigazione del rischio legato alle condizioni di sicurezza di queste infrastrutture, e il limite serve a far lavorare le squadre in condizioni più protette.

Il provvedimento vale sia in orario diurno sia notturno. Chi percorre quella parte della costa tirrenica messinese troverà quindi lo stesso limite a qualsiasi ora, fino alla fine dell’anno.

Un cantiere lungo 48 chilometri? Il Cas smentisce

Sul tratto interessato, lungo 48 chilometri, il Consorzio ha voluto chiarire. Con una nota ha spiegato che i 60 km/h valgono solo nei punti in cui si lavora davvero e solo per il tempo necessario a completare le lavorazioni. Quei punti saranno delimitati e segnalati secondo la normativa vigente.

Non si tratta dunque di un unico, interminabile cantiere. Il Cas precisa che i cantieri hanno lunghezza limitata, sono mobili e avanzano progressivamente, con limiti più bassi che scattano soltanto in corrispondenza di ciascuno di essi. Una prassi che, ricorda il Consorzio, vale in qualsiasi cantiere stradale a tutela della circolazione e dei lavoratori.

Cosa succede sul resto della rete?

Dove non ci sono lavori restano in vigore i limiti attuali. La stessa logica riguarda le ordinanze emesse stamattina per le autostrade Palermo-Messina e Messina-Catania, perché il rallentamento riguarda soltanto le singole aree di intervento.

Il Cas definisce infatti prive di fondamento le notizie su un abbassamento generalizzato del limite di velocità sulla A18 e sulla A20.

La A20 è la dorsale che per circa 180 chilometri accompagna il Tirreno da Palermo a Messina, tra viadotti, gallerie e tratti a picco sul mare. I cantieri mobili tra Villafranca Tirrena e Patti accompagneranno i viaggiatori fino a fine anno, e il loro avanzamento dirà quanto durerà davvero il rallentamento.

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