CronacaSiracusa

Tragico incidente mortale, perde la vita un ragazzo di 15 anni

di Redazione
lettura in 1 minuti
Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Siracusa in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera nella zona della Pizzuta. Viaggiava in moto insieme al padre quando, per ragioni ancora da chiarire, si è verificato l'impatto.

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Siracusa in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera nella zona della Pizzuta. Viaggiava in moto insieme al padre quando, per ragioni ancora da chiarire, si è verificato l’impatto.

Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. Trasportato in ospedale in tempi rapidi, il quindicenne è stato preso in carico dai medici, che hanno tentato fino all’ultimo di salvarlo. Le ferite riportate, però, erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo.

Stando alle prime informazioni, a bordo del mezzo c’erano il ragazzo e suo padre. Cosa abbia provocato l’incidente resta da stabilire: la dinamica è al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo l’accaduto e verificando se vi siano eventuali responsabilità.

Intanto la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento tra quanti conoscevano il giovane, molto apprezzato come sportivo. Per la comunità siracusana è un nuovo lutto sulle strade del territorio, stavolta con una vittima giovanissima.

Consigliati per te

  1. Tragico incidente in moto: perde la vita un ragazzo di 16 anni
  2. Incidente mortale a Pantelleria, moto contro camion: perde la vita a 34 anni Giuseppe Belvisi
  3. Incidente mortale sulla statale 113 nel territorio di Cefalù: perde la vita Giuseppe Allegra, 55 anni
Iscriviti al canale Facebook per le notizie in tempo reale e metti Mi Piace sulla pagina Facebook
ARGOMENTI:
diRedazione
Diretta Sicilia
Follow:
Redazione centrale di Diretta Sicilia. Il team di giornalisti e collaboratori che ogni giorno racconta la Sicilia in tempo reale: cronaca, politica, economia, sport e cultura dalle nove province dell'isola.

Ultime notizie

Un diverbio nato per futili motivi di viabilità, alimentato da vecchi rancori, è costato l'arresto a un venditore ambulante di 61 anni, originario di Palermo e già noto alle forze dell'ordine.
Lo rimprovera per il furgone parcheggiato male, lui minaccia di ucciderlo con coltello da cucina: scatta l’arresto nel Palermitano
Cronaca
Palermo, operai dei tre cantieri Cmc senza stipendio da settembre, sciopero sospeso
Cronaca
Trenta terreni e due immobili, che valgono circa 200 mila euro, sono stati messi sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta: secondo gli investigatori appartengono a persone legate alla cosiddetta stidda mazzarinese. Il decreto è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta ed eseguito dai militari del Comando provinciale.
Colpo alla mafia, sequestrati 30 terreni e due immobili da 200mila euro
Caltanissetta Cronaca
Prima il coltello puntato contro l'automobilista che si era fermato per aiutarlo, poi le minacce ai poliziotti arrivati sul posto. Momenti di forte tensione ieri pomeriggio lungo l'autostrada A29, dove un uomo armato che camminava a piedi sulla carreggiata è stato bloccato anche grazie all'intervento del giovane che aveva dato l'allarme.
Paura sull’A29, uomo a piedi estrae un coltello contro chi voleva aiutarlo
Cronaca
A causa di un incidente, il traffico è rallentato con code sulla A19 Dir “Diramazione per Via Giafar”, al km 4,500, in direzione Palermo.
Tamponamento tra auto e furgone, traffico rallentato sulla Palermo-Catania a Villabate
Cronaca