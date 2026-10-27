Tragico incidente mortale, perde la vita un ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita a Siracusa in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera nella zona della Pizzuta. Viaggiava in moto insieme al padre quando, per ragioni ancora da chiarire, si è verificato l’impatto.

Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. Trasportato in ospedale in tempi rapidi, il quindicenne è stato preso in carico dai medici, che hanno tentato fino all’ultimo di salvarlo. Le ferite riportate, però, erano troppo gravi e non gli hanno lasciato scampo.

Stando alle prime informazioni, a bordo del mezzo c’erano il ragazzo e suo padre. Cosa abbia provocato l’incidente resta da stabilire: la dinamica è al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo l’accaduto e verificando se vi siano eventuali responsabilità.

Intanto la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomento tra quanti conoscevano il giovane, molto apprezzato come sportivo. Per la comunità siracusana è un nuovo lutto sulle strade del territorio, stavolta con una vittima giovanissima.