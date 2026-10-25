Cronaca

Continua lo sciame sismico nel Tirreno, scossa 3.4

di Redazione
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La sequenza sismica nel Tirreno Meridionale non tende a fermarsi. Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona in cui un questi giorni si stanno susseguendo diverse scosse.

La sequenza sismica nel Tirreno Meridionale non tende a fermarsi. Un terremoto di magnitudo ML 3.4 è avvenuto nella zona in cui un questi giorni si stanno susseguendo diverse scosse.

La scossa è stata registrata oggi 25 ottobre alle ore 12:49:47 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8148, 14.1798 ad una profondità di 19 km. Nel corso della mattinata sono state già registrate altre scosse di di magnitudo minore.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

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