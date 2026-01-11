Dramma sul lavoro, operaio folgorato e precipitato da tre metri

Un nuovo drammatico episodio si è verificato in un cantiere ferroviario. Dopo il tragico incidente di Valdina, che ha causato la morte di un uomo di 69 anni, questa volta è stata evitata per poco un’altra vittima sul lavoro presso la stazione ferroviaria di Messina. Nel cantiere gestito da Rfi, un lavoratore dipendente di un’azienda appaltatrice è caduto da un’altezza di tre metri dopo aver ricevuto una scarica elettrica.

Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato con urgenza al Policlinico Piemonte, dove attualmente si trova ricoverato in condizioni critiche, anche se fortunatamente non risulterebbe in imminente pericolo di vita.

La Polizia Ferroviaria ha avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto e il cantiere è stato posto sotto sequestro in attesa di fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.