Meteo

Temporali in arrivo, scatta l’allerta gialla a Palermo e Messina

di Redazione
lettura in 1 minuti
Torna il maltempo in Sicilia, allerta meteo gialla

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso di allerta per rischio meteo idrogeologico e idraulico, legato a rovesci o temporali. L’allerta è gialla a Palermo, in provincia e nel Messinese, ed è valida dalle ore 16 di oggi, sabato 24 ottobre 2026, fino alle ore 24 di domani, domenica 25 ottobre.

Cosa significa il livello giallo

Nel sistema di allertamento nazionale il codice giallo indica una criticità ordinaria. In linea generale, con questo livello sono possibili fenomeni localizzati legati alle piogge intense, per i quali è richiesta attenzione.

Durata e aree interessate

L’avviso scatta alle 16 di oggi e resta in vigore per tutta la giornata di domani, fino a mezzanotte. L’allerta gialla riguarda il capoluogo regionale, i comuni della provincia di Palermo e l’area messinese.

Per eventuali aggiornamenti sull’evoluzione del quadro meteorologico restano di riferimento i canali ufficiali della Protezione Civile Regionale.

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