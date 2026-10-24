Tragedia sul lavoro, giovane precipita dal terzo piano mentre fa lavori di manutenzione

Una caduta dal terzo piano, la corsa dei soccorsi e un elicottero decollato d’urgenza: è stata una mattinata di paura quella di sabato 24 ottobre a Comiso, dove un giovane è precipitato da un edificio di corso Vittorio Emanuele mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione. Le sue condizioni sono gravi: è in codice rosso e la prognosi resta riservata.

Il dramma si è consumato intorno alle 11. Il giovane è finito al suolo dopo il volo dal terzo piano, con un impatto violentissimo. A far scattare l’allarme sono stati i passanti e i residenti della zona, messi subito in agitazione dalla scena.

Gli agenti, l’ambulanza e le prime cure sul posto

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito i primi rilievi e messo in sicurezza l’area, insieme a un’ambulanza del 118 della postazione di Vittoria. I sanitari hanno assistito il giovane direttamente sul posto, eseguendo le manovre d’emergenza necessarie a stabilizzarlo.

La gravità delle lesioni ha reso necessario richiedere anche l’elisoccorso, il servizio che si attiva quando il tempo è decisivo e il paziente deve raggiungere in fretta un centro con competenze specialistiche.

Dall’ambulanza all’elicottero: la corsa verso l’ospedale specializzato

Il ferito è stato trasportato in ambulanza fino all’elisuperficie dell’ospedale Regina Margherita di Comiso. Da lì l’elicottero si è alzato in volo d’urgenza, diretto a una struttura sanitaria specializzata.

Il codice rosso identifica i casi più urgenti, quelli in cui le funzioni vitali sono a rischio e serve un intervento immediato. La prognosi riservata, invece, indica che i medici non sono ancora in grado di esprimersi sull’evoluzione del quadro clinico.

Gli accertamenti su dinamica e sicurezza

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire con precisione come sia avvenuta la caduta, le cui cause restano da chiarire. Gli accertamenti riguardano anche il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, un passaggio centrale negli episodi che avvengono durante un’attività lavorativa.

Nelle prossime ore saranno i medici della struttura che ha accolto il giovane a chiarire come evolvono le sue condizioni, mentre le verifiche sul luogo dei lavori dovranno stabilire come sia avvenuta la caduta e se le misure di protezione fossero state rispettate.