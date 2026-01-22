Meteo, allerta gialla a Palermo e in Sicilia: piogge e temporali in arrivo

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha emesso un nuovo avviso di rischio meteo-idrogeologico, valido fino alla mezzanotte di domani, venerdì 23 gennaio 2026. Per l’intera giornata di domani è stata dichiarata l’allerta gialla su Palermo e su gran parte del territorio regionale, a causa di un sensibile peggioramento delle condizioni atmosferiche.

L’Isola si appresta a essere attraversata da un vero e proprio “treno” di perturbazioni di origine atlantica. La prima di queste colpirà la Sicilia tra la tarda serata di oggi e la notte di venerdì, muovendosi da sud verso nord. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, che potranno assumere carattere di rovescio o breve temporale. I volumi di pioggia saranno contenuti, ma con possibili picchi di moderata intensità sui settori occidentali e meridionali.

Tuttavia, questo è solo l’inizio di una fase instabile più duratura. Se il freddo rimarrà nelle medie stagionali di gennaio, gli esperti monitorano altre due perturbazioni, decisamente più intense, attese tra sabato sera e lunedì 26 gennaio, con strascichi previsti anche per martedì 27 sulle zone settentrionali della regione.