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Sparatoria a Palermo, uomo caricato in auto e portato al Policlinico

di Redazione
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Una serata come tante davanti a un minimarket, una birra con un amico e poi un boato improvviso. Un giovane di 32 anni è stato ferito da un colpo di pistola al piede, sparato a bruciapelo in corso Tukory, a due passi da Porta Sant'Agata, poco prima della mezzanotte.

Una serata come tante davanti a un minimarket, una birra con un amico e poi un boato improvviso. Un giovane di 32 anni è stato ferito da un colpo di pistola al piede, sparato a bruciapelo in corso Tukory, a due passi da Porta Sant’Agata, poco prima della mezzanotte.

Stando a quanto ricostruito da Palermo Today, la vittima si trovava in strada con un amico, davanti a un minimarket bengalese, e stava bevendo una birra. A un tratto avrebbe sentito una forte esplosione, senza rendersi conto subito che si trattava di un colpo d’arma da fuoco. Nessuno dei presenti davanti al pub all’angolo con via del Vespro avrebbe visto qualcuno scappare o allontanarsi prima che il giovane venisse gambizzato.

È stato l’amico a caricarlo in auto e a portarlo d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico.

Il proiettile ha trapassato il piede

I medici hanno riscontrato una ferita d’arma da fuoco di calibro piccolo: un solo proiettile, che avrebbe attraversato il piede entrando dal collo ed uscendo all’altezza del malleolo. Una contusione attorno al foro d’ingresso farebbe pensare ai sanitari che lo sparo sia partito da distanza ravvicinata.

Dopo la tac e gli accertamenti di rito, il 32enne non sarebbe in pericolo di vita.

Ora toccherà agli investigatori fare luce sull’accaduto e verificare il racconto dei due giovani, per risalire a chi ha sparato. Indagano i carabinieri.

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