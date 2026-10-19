Affonda barca, pescatore di 65 anni trovato vivo dopo 9 ore in balia del mare

Nove ore in acqua e ancora vivo. È la storia a lieto fine di un pescatore di 65 anni, salvato al largo di Mazara del Vallo, nel Trapanese, da una motovedetta della guardia costiera.

L’uomo era uscito in barca per la consueta battuta di pesca sportiva della domenica. Verso le 17 la moglie, in pena per il mancato rientro, ha dato l’allarme alla sala operativa della Capitaneria di porto. Il cellulare non dava segnali e dall’imbarcazione non arrivava nessuna comunicazione.

Sono scattate le ricerche. La barca è stata trovata rovesciata e semiaffondata, a tre miglia dal porto di Mazara: un ritrovamento che ha fatto temere il peggio. I soccorritori hanno battuto l’area tra quel punto e la zona dove l’uomo era solito pescare, in direzione di Torretta Granitola. In campo anche un mezzo aereo del servizio Sar dell’Aeronautica militare, di base a Trapani Birgi, e una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco. Con il calare del buio, però, le speranze si riducevano di minuto in minuto.

Poco dopo le 19 è arrivata la svolta. La motovedetta Cp 2092 ha individuato il 65enne in acqua, nel buio totale, a circa due miglia al largo di Quarara, di fronte a Mazara. L’uomo era in avanzato stato di ipotermia, ma cosciente. È stato portato d’urgenza sulla banchina del porto, dove un’ambulanza del 118 lo ha accompagnato in ospedale.

Il racconto del naufrago

Dalle parole del pescatore è emerso che la barca aveva cominciato a imbarcare acqua alle dieci del mattino. Pochi istanti dopo è affondata, senza lasciargli il tempo di lanciare un allarme. A salvargli la vita è stata una ciambella di salvataggio, che era riuscito a indossare appena prima di finire in mare.