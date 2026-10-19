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Rifiuti a Misterbianco, il TAR annulla l’appalto da 45 milioni. Marano (ControCorrente): “Ombre inaccettabili, subito nuova gara”

di digitrend
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MISTERBIANCO, 19 OTTOBRE 2026 – “Quanto emerso dalla sentenza del TAR di Catania sull’appalto rifiuti da oltre 45 milioni di euro a Misterbianco è di una gravità inaudita. Non possiamo permettere che su un appalto di questa portata e su un servizio così delicato gravino ombre e dubbi sulla trasparenza”.
È quanto dichiara Jose Marano, deputata capogruppo di Controcorrente in Assemblea Regionale Siciliana, Vice Presidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità e membro della Commissione Antimafia, annunciando la presentazione di un’interrogazione e un’azione ispettiva urgente.
La decisione dei giudici amministrativi ha bloccato l’aggiudicazione evidenziando la mancata dichiarazione, in sede di gara, di carichi pendenti di assoluta rilevanza legati a un soggetto ritenuto amministratore di fatto dell’azienda aggiudicataria.
“Il dovere di trasparenza e la completezza delle dichiarazioni non sono un optional – si legge nella nota –. Come è possibile che si sia arrivati a ciò è assurdo, la nostra comunità ha già vissuto sulla propria pelle il dramma e il trauma dello scioglimento del Comune per mafia anche per il tema dei rifiuti. Misterbianco non può permettersi il lusso di ripiombare nel sospetto, nel dubbio e nell’opacità”.
“Un semplice e formale riesame della procedura da parte della stazione appaltante non basta a restituire serenità e garanzie alla cittadinanza. Di fronte a dimenticanze informative di questo livello su un appalto da 45 milioni, l’unica scelta di responsabilità istituzionale è l’annullamento immediato in autotutela dell’affidamento e l’indizione di una nuova gara d’appalto del tutto trasparente. Come capogruppo e componente della Commissione Antimafia pretendo chiarezza e verificherò ogni passaggio: sulla legalità e sulla tutela del nostro territorio non faremo un solo passo indietro”, conclude la deputata.

Nota — Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Non è un articolo della redazione di Direttasicilia. Per inviare un comunicato: https://www.direttasicilia.it/invia-un-comunicato-stampa/

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